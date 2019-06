De uitzending van 2 juni

Illegale adopties uit Haïti

In Haïti is in het verleden op grote schaal gesjoemeld met de adopties van kinderen. Maar ondanks nieuwe wetten en regels, worden kinderen er nog steeds onder valse voorwendselen bij hun ouders weggehaald en verdwijnen met valse geboorteaktes naar het buitenland.

Een onafhankelijke commissie doet sinds vorige maand onderzoek naar illegale adopties van kinderen uit vijf landen, omdat er zijn sterke aanwijzingen dat daar van alles is mis gegaan in het verleden. Maar naar adopties in Haïti wordt vooralsnog niet gekeken.

Vanavond een uitgebreide reportage over twee Haïtiaanse geadopteerde mannen - Judy en Ronald - die terug gaan naar Haïti om hun biologische familie te zoeken en antwoord te vinden op de vraag waarom hun papieren zijn vervalst.