De uitzending van 1 juni

Studenten en gedetineerden studeren samen in de bak

Een docent haalde het project vorig jaar vanuit de Verenigde Staten naar Nederland: studenten criminologie samen laten studeren met gedetineerden. Zo leren studenten ook buiten de studieboeken over gedetineerden, en de gevangenen zijn blij met het contact. In de VS is het een succes, hoe gaat het hier? Vanavond een reportage vanuit de Penitentiaire Inrichting in Krimpen aan den IJssel.