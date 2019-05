'Pro-anorexiasites verbieden werkt niet'

Advocaat Richard Korver staat veel slachtoffers van zedenzaken bij, zo ook slachtoffers van Bob J. uit Apeldoorn. Bob J. maakte zich schuldig aan verkrachting, ernstige bedreiging en uitbuiting van anorexiapatiënten die hij onder meer via sociale media opspoorde. Bob J. is gepakt, maar het opsporen van dit soort daders is niet gemakkelijk.

"Zonder aangiftes is het erg ingewikkeld om deze daders aan te pakken", zegt Korver. "De politie kan geen lok-coaches inzetten want dat geldt als uitlokking. Er moet eerst een concrete verdenking liggen tegen een concreet persoon. Je kan niet zomaar in gesprekken gaan neuzen. We willen niet dat ze in allerlei chats gaan grasduinen zonder concrete verdenkingen en dus zonder toestemming van de rechter-commissaris."