Mathijs Bouman over de hervatting van de pensioenakkoorden

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil de onderhandelingen over een pensioenakkoord hervatten. Dat schrijft Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

In november liepen de onderhandelingen nog stuk. De vakbonden FNV, CNV en VCP vonden dat het kabinet onvoldoende tegemoetkwam aan hun eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd.

Minister Koolmees wil volgende week weer met de bonden om de tafel. Maar hoe snel zal het dan gaan? Zijn ze het al bijna eens, of wordt dat nog een slopende sessie? En heeft het te maken hebben met de acties van afgelopen weken? Huiseconoom Mathijs Bouman praat ons bij.