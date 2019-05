Inspectie Gezondheidszorg: niet-artsen mogen geen jongens besnijden

'Niets met de Inspectie te maken'

Herman Loonstein is in het dagelijks leven advocaat. Hij besnijdt sinds 1984 baby's in joodse kring. "Er komt geen overheid aan te pas en dat is maar goed ook want het is een religieuze gebeurtenis waar de overheid niets mee te maken heeft", zegt Loonstein.

De advocaat vindt dat hij een bekwame besnijder is omdat hij ooit een examen aflegde bij het N.I.K. (Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap) en sindsdien naar eigen zeggen een kleine 2000 keer besneed. De Inspectie of een andere overheidsdienst heeft hem nooit gecontroleerd. "Als ze me zouden benaderen, dan vraag ik: 'wie is u?' Ik heb niets met de Inspectie te maken."

De Inspectie bevestigt nooit contact te hebben gehad met de advocaat over de besnijdenissen die hij als niet-arts uitvoert op joodse baby's. De reden hiervoor, zo zegt de Inspectie, is dat er nooit meldingen over Loonsteins activiteiten zijn binnengekomen.