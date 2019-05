De uitzending van 30 mei

Crisisoverleg in Mekka over onrust in regio

In Mekka komen vandaag vertegenwoordigingen van Saudi-Arabiƫ, Iran en Jemen bijeen om te praten over de aanhoudende spanningen in de regio. Iran en Saudi-Arabiƫ zijn aartsvijanden en Jemen vormt momenteel een strijdtoneel van door Iran gesteunde milities die tegen het door Saudi gesteunde bewind strijden.

We spreken erover met met arabist en Midden-Oostendeskundige Leo Kwarten.