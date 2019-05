'Agenten kunnen met dit verbod Hells Angels-vesten in beslag nemen'

De hoofdofficier van justitie van het landelijk parket, Fred Westerbeke, is blij met de beslissing van de rechter om motorclub Hells Angels te verbieden. "Wij zijn heel tevreden. Maar we hadden de uitspraak wel aan zien komen. We hebben jarenlang een dossier kunnen opbouwen met 1500 pagina's aan incidenten en vreselijke misdragingen."

Het Openbaar Ministerie had gevraagd om een verbod op de motorclub omdat er sprake is van een geweldscultuur binnen de club die de samenleving en rechtsstaat in gevaar brengt. De rechter gaat daarin dus mee.

Hesje in beslag nemen

Westerbeke zegt dat de politie nu onmiddellijk kan optreden tegen de club. "De politie kan iemand met een Hells Angels-vest aan in principe aan de kant zetten en zeggen 'je moet je hesje uitdoen want dit is verboden, je mag dat niet meer dragen'. Het hangt wel af van de situatie en verordeningen per gemeente. Maar het uitgangspunt is, en dat hebben we ook afgesproken met de politie, dat we dan gaan optreden en dat het hesje uit gaat of in beslag wordt genomen. De motor niet, die staat los van het zijn van een motorclub."

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bleek juist dat de wet tekortschiet om, ook bij een verbod, motorclubs goed aan te pakken. Maar volgens Westerbeke wordt het nu voor gemeenten echt makkelijker Hells Angels-leden aan te pakken. "Zij hoeven nu niet meer aan te tonen dat een bepaalde club zich misdraagt. Met het verbod in de hand kunnen ze gewoon optreden."

Strafrechtelijk optreden, bijvoorbeeld boetes uitdelen voor het dragen van een Hells Angels-vest, kan nog niet, erkent Westerbeke. "Dat kan pas als er een onherroepelijk vonnis is. Deze zaak gaat in beroep, daarna kan er nog een beroep in cassatie plaatsvinden. Dat gaat nog jaren duren."

Criminele activiteiten

Maar de uitspraak van vandaag is zeker geen lege huls, zegt Westerbeke. "Ook met dit verbod in de hand kunnen we het nodige doen. Ook bij de Bandidos zien we dat leden aanwijzingen van de politie aannemen. We zien in het straatbeeld echt een verschil."

Of de uitspraak de criminaliteit zal weten te beperken, betwijfelt Westerbeke. "Dat is echt wel van een andere orde. Datgene wat zij aan criminele activiteiten ondernemen, drughandel, drugsproductie, dat doen ze natuurlijk niet in de zichtbaarheid. Daar hebben we strafrechtelijke onderzoeken voor."