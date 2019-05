De uitzending van 29 mei

Chris Oomen stop na 40 jaar bij verzekeraar DSW

Directeur Chris Oomen stopt na veertig jaar met zijn werk voor DSW, één van de kleinere zorgverzekeraars van Nederland. De verzekeraar staat erom bekend jaarlijks als eerste de nieuwe zorgpremie te presenteren. Oomen is miljonair, maar directeur zijn bij DSW levert hem niets op: zijn salaris gaat naar een goed doel.

"Ik wilde directeur zijn van een klein bedrijf. In een groot bedrijf zou ik ondergeschikte zijn, daar heb ik geen talent voor." Vanavond in een portret van Oomen spreken we hem over zijn drijfveren, zijn visie op het huidige zorglandschap en wat hem daarin persoonlijk raakt.