De uitzending van 28 mei

De stakingen en de files

Bijna het hele openbaar vervoer ligt vandaag plat, dat betekent amper bussen, metro's, treinen en trams in het hele land. Aan de oproep om niet naar stations te komen is gehoor gegeven: die zijn veelal leeg. Er wordt gestaakt voor betere pensioenen. Op de weg was het vanochtend druk, maar na een piek om kwart voor acht is het nu rustiger.