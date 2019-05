De uitzending van 27 mei

Europa na de verkiezingen

Tientallen jaren werd de macht in het Europees Parlement verdeeld tussen de twee grote blokken: de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Vanaf vandaag moet die macht gedeeld worden met Europese groenen en liberalen. Want voor het eerst sinds de eerste verkiezingen in 1979 zijn de christendemocraten en sociaaldemocraten hun meerderheid in het Europees Parlement kwijt.

In Duitsland zijn de groenen de grote winnaars. Zij verdubbelen hun stemmental bijna en worden met 20,5 procent de tweede partij. In Italië is Lega van Matteo Salvini met 34 procent van de stemmen veruit de grootste partij geworden. In België blijft na de verkiezingen een versplinterd landschap over: daar haalden maar liefst tien partijen tussen de 5,7 en 13,5 procent van de stemmen. In Hongarije haalde de Fidesz-partij van premier Viktor Órban met 52 procent van de stemmen een absolute meerderheid.

Opvallend is dat de opkomst bij deze verkiezingen een stuk hoger is dan vijf jaar geleden: 50,9 procent, tegen 43 procent. Wat betekenen de hoge opkomt, de verkiezingsuitslagen voor de politieke slagkracht van het Europees Parlement, en wat zijn de politieke consequenties in de verschillende landen? Vanavond in Nieuwsuur: een rondje Europa.