'Medisch beroepsgeheim gaat boven waarheidsvinding en opsporing'

Door de benen te nemen uit de kliniek verandert de situatie en moet het medische beroepsgeheim anders moet worden toegepast, aldus de hoogleraren gezondheidsrecht.

"Als hij in de instelling is, kun je hem in de gaten houden en risico's beheersen", zegt Leegemate. "Als hij weggaat, dus benen neemt, ja, dan is het logisch om de politie te bellen."

"Toen hij eenmaal uit de kliniek ontsnapt was, en ze geen controle meer over hem hadden, was er wel een acuut gevaar in voor hemzelf en voor anderen", zegt Sijmons. "Levens en het voorkomen van misdaden wegen zwaarder dan privacy. Toen mochten ze dus de politie waarschuwen."

Wat had de kliniek anders kunnen doen?

"Als hulpverlener is je taak tweeledig: je moet slachtoffers voorkomen maar je moet ook iemand tegen zichzelf in bescherming nemen", zegt Sijmons. Hij doelt op het opsluiten van H. om hemzelf en anderen te beschermen. "Eigenlijk had de kliniek op het moment dat hij terugkwam en bloedvlekken had een inbewaringstelling moeten regelen. Ik vermoed dat het daarvoor misschien te kort dag was."