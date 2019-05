Hulpverlening heeft handen vol aan gewelddadige ex-gedetineerden

Om de meest lastige personen uit deze groep beter in de gaten te houden en ze beter te helpen bij de terugkeer in de samenleving, heeft zorginstelling Lister sinds driekwart jaar een speciaal Flexibel Integraal Team (FIT) in het leven geroepen.

Hulpverlener Harry Gras en zijn vier collega's zoeken mensen thuis of op straat op en helpen ze met alledaagse problemen maar ook met de gang naar de gemeenteloketten en de gezondheidszorg. "Je moet eigenlijk een cordon om deze mensen heen bouwen. Met onze bemoeizorg leveren we een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de stad."

Utrecht heeft, net als veel andere gemeenten, een overlegorgaan in het leven geroepen dat bedoeld is om juist die veiligheid beter te kunnen beheersen. Karel van Duijvenbooden is manager van het Veiligheidshuis Utrecht waar politie, justitie en hulpverlening zo'n driehonderd zaken in de hele provincie bespreken.

Van Duijvenbooden roemt de samenwerking tussen alle partijen maar ziet nog veel mogelijkheden tot verbetering. "We moeten kijken of de zorg niet wat te mager is voor deze hele moeilijke groep. De overheid gaat uit van zelfredzaamheid maar dat is bij deze mensen niet realistisch. We moeten voor deze mensen meer tijd en ruimte krijgen."