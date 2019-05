De uitzending van 25 mei

Medisch beroepsgeheim zat moordonderzoek Thijs H. in de weg

De kliniek in Maastricht waar Thijs H. verbleef, had al snel het vermoeden dat hij betrokken was bij de dood van twee wandelaars op de Brunssummerheide. Vanwege het medisch beroepsgeheim werd er echter geen melding gemaakt bij de politie.