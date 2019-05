De uitzending van 24 mei

Het verlies van SP en PVV

Volgens de exitpoll van de Europese verkiezingen lijkt de PvdA vijf zetels in het Europees Parlement te krijgen, met bijna twee keer zoveel stemmen als vijf jaar geleden. Maar de PVV en SP lijken behoorlijk te hebben verloren, van vier zetels naar één zetel voor de PVV en van twee zetels naar één zetel voor de SP.

De exitpolls kennen een foutmarge van één zetel per partij. Partijen kunnen een zetel meer of minder halen dan in deze verwachting is uitgesproken. Dat wil zeggen: als er in de exitpoll één zetel verschil tussen twee partijen is, kan de werkelijke uitslag nog andersom zijn. Het gaat er gezien de foutmarge, dus nog om spannen of PVV en SP überhaupt wel een zetel krijgen. We gaan op zoek naar de PVV-kiezer en de SP-kiezer. Wat is er gebeurd?