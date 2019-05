De uitzending van 22 mei

Spanning stijgt voor kandidaten Europarlement

Morgen is de eerste dag van de Europese verkiezingen. Het is dan de beurt aan Nederland en het Verenigd Koninkrijk om te stemmen voor het Europees Parlement; de andere landen volgen de dagen erna.

Vanavond nemen de Nederlandse lijsttrekkers het nog één keer tegen elkaar op in het NOS-debat, direct na het achtuurjournaal. In Nieuwsuur analyseert politiek duider Arjan Noorlander het debat. Met Europacorrespondent Saskia Dekkers blikken we terug op de campagnes en kijken we naar de grote thema's die Europa bezighouden.