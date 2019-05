Wie is Pieter Heerma?

Pieter Heerma volgt Sybrand Buma op als fractievoorzitter van het CDA. Heerma is 41 jaar en zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Hij heeft niet de ambitie om partijleider te worden. "Ik sta hier vooral uit plichtsbesef. Mijn ambitie is om het schip te leiden in de richting van de volgende verkiezingen."

Bij de onderhandelingen over het huidige kabinet was hij de secondant van partijleider Buma. Die ervaring kan goed van pas komen bij het leiden van de regeringsfractie in de Tweede Kamer.

Voor de positie van partijleider, die pas later wordt aangewezen, worden vooral de namen genoemd van ministers Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra en staatssecretaris Mona Keijzer.