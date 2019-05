De uitzending van 19 mei

Nederland als organisator van Eurovisie Songfestival

Duncan Laurence won gister het Eurovisie Songfestival. Het is voor het eerst in 44 jaar dan een Nederlandse kandidaat de wedstrijd wint. Dit betekent dat Nederland de organisatie voor de volgende editie op zich moet nemen, en dat is een hele klus.

Er moet een locatie komen en een stad die zich volledig wil inzetten. En dat allemaal volgend jaar mei, een hele drukke maand voor Nederland. Want ook de Formule 1 in Zandvoort en de Invictus Games, vinden dan plaats.

Sietse Bakker is al vijftien jaar bij het songfestival betrokken, waarvan zes jaar als event manager. Hij vertelt vanavond bij ons in de studio wat er allemaal komt kijken bij de organisatie én waar het mis kan gaan.