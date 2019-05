Van de hoofdredactie: Waarom Rutte even op zijn lip beet

Angstverhaal

Het is een beproefd middel in politieke campagnes, maar het moment kwam voor velen onverwacht, ook voor ons. Toen wij de woensdag vastlegden voor het interview in de Nieuwsuur-studio, wisten we nog niets van Ruttes campagneplannetje. Maar nu was hij de dag erna dus ineens te gast. Waarna op social media natuurlijk werd rondgetoeterd dat 'Rutte open microfoon krijgt' bij Nieuwsuur.

Gelukkig was de werkelijkheid anders. Journalistiek gezien was Ruttes komst juist extra interessant geworden, omdat Mariëlle nu de gelegenheid kreeg stevig door te vragen over deze campagnetactiek: "een soort angstverhaal in plaats van een eigen optimistisch verhaal", noemde ze het live in de uitzending. Rutte beet op zijn lip

Maar goed, verschillende meningen zullen er altijd zijn. Ook tijdens- en na het interview konden we meegenieten van de verschillende kampen. De één vond Rutte onbehoorlijk bejegend; de ander Nieuwsuur lakeien van de macht, weer een ander vond het nodig te benadrukken dat het oneerlijk is dat Thierry Baudet nooit in Nieuwsuur zit en Rutte wel.

Wat overigens onjuist is, Baudet is regelmatig te gast, onlangs nog: