Wie zijn die Oost-Europese kennismigranten in Nederland?

Immigratie is een feit

"Immigratie is een feit", zegt de Bulgaarse Stoyana Ivanova. De studente volgt twee masters tegelijk aan Tilburg University.

Ze is één van de ruim 2000 buitenlandse studenten aan de universiteit met bijna 16.000 studenten in totaal. Nederland is een populair land onder internationale studenten. Onderwijsinstituten staan goed aangeschreven, er zijn veel Engelstalige programma's en het is betaalbaar om hier te studeren, zeker in vergelijking met landen als het Verenigd Koninkrijk.

Naast haar studie werkt Ivanova bij de personeelsafdeling van de universiteit. Samen met haar internationale collega's werft ze studenten van over de hele wereld. Binnenkort gaat ze naar haar thuisland Bulgarije om Tilburg University onder de aandacht van Bulgaarse studenten te brengen.

Ivanova vindt het een voordeel met een internationale klas te studeren. "Voor mij als student is het fijn dat de universiteit ook in het buitenland studenten werft. Ik kan mijn discipline vanuit meerdere perspectieven bekijken. Mensen die van over de hele wereld komen, hebben andere levenservaring, dus natuurlijk hebben ze ook andere meningen dan ik."