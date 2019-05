De uitzending van 18 mei

Oostenrijkse regeringscoalitie wankelt

De voorzitter van de Oostenrijkse rechts-populistische partij FPÖ, Heinz-Christian Strache, heeft zichzelf en de Oostenrijkse regering in moeilijkheden gebracht. In de aanloop naar de verkiezingen in 2017 leek hij bereid om een 'Russische oligarch' overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor steun tijdens de verkiezingscampagne.

Strache wist niet dat hij erin werd geluisd. Zijn gesprekspartner deed zich voor als een nicht van een oligarch, maar werkte vermoedelijk voor een onbekende opdrachtgever die in het geheim opnamen maakte. Door deze compromitterende video wankelt de Oostenrijkse regeringscoalitie, en dat een week voor de Europese Verkiezingen.

Vanavond spreken we met Kemal Rijken, schrijver van het boek 'Eigen volk'. Met hem bespreken we wat het rechtspopulisme in Europa verbindt met Rusland.