De uitzending van 17 mei

Extremisten hebben Facebook en Twitter niet nodig

Achttien landen en acht grote techbedrijven maakten gisteren nieuwe afspraken over het weren van extremistische berichten op online platforms. Overheden beloofden onder meer extra te investeren in mediawijsheid en ze spraken over het beter toepassen van wetten tegen ongewenste online content.

De vraag is of dit extremisten echt raakt. Er zijn namelijk genoeg alternatieven voor de bekende grote platforms op alt-tech websites zoals 4chan, 8chan en Gab. Hier gelden weinig regels en kunnen extremisten naar believen hun gang gaan.