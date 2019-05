De uitzending van 16 mei

Hanzelanden trekken samen op in EU

Nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, valt er een belangrijke bondgenoot van Nederland weg. Ons land trok vaak samen op met de Britten als het ging om de roep om een strenge begrotingsdiscipline in de EU.

In deel twee van onze serie 'Solidariteit onder druk' kijken we of de Hanze-alliantie van Scandinavische landen, Nederland, Ierland en de Baltische staten deze rol kan overnemen. Dit verbond verzet zich sinds vorig jaar tegen vooral zuidelijke lidstaten die voor een mildere begrotingsdiscipline zijn.

In de uitzending een reportage en een gesprek met minister Wopke Hoekstra van Financiƫn.