De uitzending van 13 mei

Vanavond organiseert Nieuwsuur in de Prinsenhof in Delft het eerste grote televisiedebat in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei. Deelnemers zijn alle lijsttrekkers van partijen die momenteel in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn en ook meedoen aan de Europese verkiezingen.

Esther de Lange - CDA

Sophie in 't Veld - D66

Marcel de Graaff - PVV

Malik Azmani - VVD

Arnout Hoekstra - SP

Frans Timmermans - PvdA

Bas Eickhout - GroenLinks

Peter van Daalen - CU/SGP

Anja Hazekamp - PvdD

Derk Jan Eppink- FvD

Toine Manders - 50plus

Ayhan Tonca - DENK

In groepen van vier of vijf debatteren zij over thema's die centraal staan in de verkiezingsstrijd, zoals klimaat, arbeidsmigratie en vluchtelingen.

Vrijdag gingen de lijsttrekkers van de twee partijen die absolute tegenpolen zijn in de discussie over de rol van de EU al met elkaar in debat, Derk Jan Eppink (Forum voor Democratie) en Sophie in 't Veld (D66):