De uitzending van 12 mei

Stille mars Antwerpen: 'Julie had ieder van ons kunnen zijn'

Hoe kan het dat iemand die al veroordeeld is voor verkrachting, toch een moord pleegt? In België uiten mensen hun verdriet en woede in een stille tocht tegen seksueel geweld. De politie van de Belgische stad schat dat er zo'n vijftienduizend mensen meelopen in de mars, die rond 14.00 uur begon bij het Centraal Station.

Directe aanleiding voor de mars is de moord op studente Julie Van Espen, vorig weekend. De afgelopen dagen stroomde de Facebookpagina van de mars vol met persoonlijke verhalen van Belgen die te maken hebben gehad met seksueel geweld of misbruik. We spreken met advocaat Christine Mussche, gespecialiseerd in zedendelicten.