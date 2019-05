De uitzending van 11 mei

Nieuwe Friese waterschapscoalitie heeft geen plan tegen verzakkingen

In het grootste waterschap van Nederland, Wetterskip Fryslân, is deze week een nieuw dagelijks bestuur begonnen. Maar voor de groeiende problemen in de veenweidegebieden hebben de bestuurders nog geen plannen. Zij willen resultaten van pilots en onderzoeken afwachten.

In de uitzending een reportage waarin te zien is dat huizen in de veengebieden ondertussen steeds verder wegzakken.