De uitzending van 10 mei

Forum en D66 in debat over Europa

Over een kleine twee weken mogen we onze stem uitbrengen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Vanavond zitten twee uitersten in het debat over de Europese Unie tegenover elkaar in de studio: Sophie in 't Veld, lijsttrekker van D66, en Derk Jan Eppink, lijsttrekker namens Forum voor Democratie. D66 is uitgesproken pro-EU, Forum is juist erg kritisch en pleit voor een referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie.