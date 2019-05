De uitzending van 9 mei

Welke invloed gaan Eurosceptische partijen hebben in het Europees Parlement?

Eind deze maand kiezen we onze afgevaardigden voor het Europees Parlement. Het is goed mogelijk dat dat parlement er na 26 mei heel anders uitziet. De afgelopen tien jaar trokken Eurosceptische partijen op nationaal niveau steeds meer stemmen. In landen als Italiƫ, Hongarije, Polen, Oostenrijk, Finland en Denemarken zitten eurosceptici zelfs in de regering. Die groei willen ze in het Europees Parlement doorzetten.Vroeger wilden Eurosceptici de EU verlaten, maar sinds de chaos rond de Brexit is verandering van binnenuit het motto.

Europacorrespondent Saskia Dekkers onderzocht wat voor invloed deze partijen kunnen gaan hebben in het nieuwe Europees Parlement.