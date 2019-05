De uitzending van 8 mei

VNG wil meer geld voor jeugdzorg

Gemeenten willen een half miljard euro extra van de regering voor hun taken in de jeugdzorg. Ze krijgen nu te weinig geld om die taken goed uit te voeren, stellen ze.

In 2015 namen de gemeenten zorgtaken van het Rijk over. Tegelijkertijd ging het budget voor deze taken met 450 miljoen euro omlaag. In de jaren daarna groeide de vraag naar jeugdzorg, zonder dat het kabinet extra geld beschikbaar stelde. "Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar ze recht op hebben", schrijven gemeenten, verenigd in de VNG, in een brief aan alle Nederlanders.

In de uitzending aandacht voor de problemen in de jeugdzorg en de roep van de gemeenten om meer geld.