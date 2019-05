De uitzending van 7 mei

Nieuw boek George Packer

De Amerikaanse journalist George Packer schreef een bejubeld boek over het uiteenvallen van de Amerikaanse samenleving. Het boek verscheen in 2013, maar leest als een vooraankondiging van het Trump-tijdperk.

Met een nieuw boek richt Packer zich nu op Amerika's buitenlandpolitiek, of beter: op de man die daar decennialang symbool voor stond: topdiplomaat Richard Holbrooke. Wij spreken met George Packer in zijn werkkamer in Brooklyn.