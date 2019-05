De uitzending van 6 mei

Uitreiking van de Libris Literatuur Prijs 2019

De schrijvers Jan van Aken, Johan de Boose, Rob van Essen, Esther Gerritsen, Bregje Hofstede en Ilja Leonard Pfeijffer maken kans op de Libris Literatuur Prijs 2019.

De zes genomineerden werden geselecteerd uit een lijst van 18 schrijvers, die weer is samengesteld uit de beste 203 boeken van het afgelopen jaar. De Libris Literatuurprijs is, samen met de BookSpot Literatuurprijs (voorheen ECI Literatuurprijs) de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandstalige literatuur. De winnaar ontvangt 50.000 euro.

Vanavond wordt live in Nieuwsuur de winnaar bekendgemaakt.