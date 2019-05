De uitzending van 4 mei

Zelfverklaard interim-president van Venezuela Juan Guaidó

Correspondent Nina Jurna interviewde de zelf-verklaard president van Venezuela Juan Guaidó. Drie dagen na de mislukte staatsgreep is hij opvallend ontspannen. Hij zegt dat het ondanks de mislukte couppoging een kwestie van tijd is voor president Maduro is verdreven. Niet weken of maanden, "misschien wel sneller". In het interview dat Jurna met hem hield erkent hij wel dat het pijnlijk is dat het hem niet gelukt is om het leger achter zich te krijgen.

In de uitzending vanavond spreken we met Nina Jurna.