Van de hoofdredactie: De zegeningen en ergernissen van Twitter

'Leugenmachine'

Zo ontdekten we in het Paasweekend, tijdens de aanslagen in Sri Lanka, de waarde van de Times of India (oplage: meer dan drie miljoen), met uitstekend geïnformeerde stukken. Hetzelfde met verschillende media in Nieuw-Zeeland na de aanslag in Christchurch. En politici communiceren tegenwoordig graag als eerste via Twitter, zie de tweets rond de recente crisis bij Forum voor Democratie (FvD).

Maar Twitter is ook de weerslag van woede uit stamkroeg en leunstoel. Waar kijkers vroeger boos naar hun tv-toestel schreeuwden, doen ze dat nu op Twitter. Volgt u voor de grap eens de timeline van @nieuwsuur tijdens de uitzending en u begrijpt wat ik bedoel.

Toen afgelopen week de ruzie bij FvD werd gesust en wij daar kritisch verslag van deden, waren de schuimbekkende tweets niet van de lucht. 'Jammer he, dat het voorbij is', 'Linkse kerk melkt Forum ruzie uit'. Overigens, geen zorgen: zodra Thierry Baudet bij ons in de studio verschijnt, laat de andere kant van zich horen en is het een 'schande' dat de FvD-voorman een podium krijgt of is Nieuwsuur onderdeel geworden van een populistische leugenmachine.