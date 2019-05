De uitzending van 3 mei

Hoe gaan Nederlandse tech-bedrijven om met dreigende Chinese spionage?

China is een wereldmacht op het gebied van high-tech en een grootleverancier van hoogopgeleide technici. Maar niet altijd respecteren ze het intellectueel eigendom van bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven. Toch kan Europa China als afzetmarkt simpelweg niet links laten liggen. Maar Nederlandse tech-bedrijven lopen wel risico, zowel in China als binnen de eigen landsgrenzen. Onlangs waarschuwde de AIVD nog specifiek voor economische spionage vanuit China.

Hoe moet Nederland met de kansen en bedreigingen van China omgaan? In de studio praten we met Maaike Okano Heijmans van het Clingendael Instituut. Zij is expert op het gebied van economische diplomatie en internationale betrekkingen in Oost-Azië.

