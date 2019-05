De uitzending van 2 mei

Sudanezen oneens over lot Bashir

Het Sudanese leger weigert de afgezette president Omar al-Bashir over te dragen aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het hof in Den Haag wil de oud-dictator berechten voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Darfur. Maar het leger wil Bashir in eigen land voor een rechtbank brengen.

Sudanese burgers zijn verdeeld. Een deel vertrouwt de eigen rechters niet, anderen vertrouwen het ICC juist niet. En veel Sudanezen die tegen Bashir demonstreerden, vertrouwen ook de nieuwe militaire machtshebbers niet. De militairen brachten Bashir ten val, maar hielpen hem eerder ook bij zijn oorlogsmisdaden.

Vanavond een reportage van Afrika-correspondent Bram Vermeulen vanuit hoofdstad Khartoum.