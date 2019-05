De uitzending van 1 mei

In 2030 aardgasvrij

Alle huizen in Nederland moeten uiteindelijk van het gas af. Huizen en gebouwen duurzaam verwarmen is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. In 2050 moet het zover zijn, maar de gemeente Amersfoort wil al in 2030 CO2-neutraal zijn, besloot de gemeenteraad tien jaar geleden.

In een reportage kijken we hoe het staat met de groene ambities van Amersfoort.