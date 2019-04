Ze waren jihadist en neonazi, maar kwamen daarvan terug

In zeer korte tijd werd de wereld opgeschrikt door twee grote aanslagen met verschillende soorten daders. In Nieuw-Zeeland schoot een extreemrechtse terrorist tientallen mensen dood, in Sri Lanka kwamen honderden mensen om het leven bij gecoördineerde aanslagen op kerken en hotels. En afgelopen zaterdag nog, werden de VS opgeschrikt door een dodelijke aanslag op een synagoge.

Radicalisering van extreemrechts aan de ene kant tot moslimextremisme aan de andere kant. Wat zijn de verschillen? En zijn er ook overeenkomsten? Nieuwsuur sprak met twee voormalig geradicaliseerde mannen. Een oud-lid van de moslimextremistische Hofstadgroep, Jason Walters en met de Noorse Tom Olsen, die leiding gaf aan een groep neonazi's in Noorwegen. Hoe radicaliseerden deze mannen? Wat bewoog hen ertoe om te deradicaliseren? En kunnen we ze ooit nog vertrouwen?

In de indringende reportage hieronder horen we het uit de mond van de voormalig extremisten zelf.