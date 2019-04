De uitzending van 29 april

Hotel Mumbai: nieuwe film als hommage aan hotelpersoneel dat levens redde tijdens aanslag

'Hotel Mumbai' gaat over de jihadistische aanslag op het Taj Mahal-hotel in India, nu ruim tien jaar geleden. Het is een hommage aan het hotelpersoneel dat met gevaar voor eigen leven het aantal doden wist te beperken tot 31. Op 2 mei gaat de film in première.

Nieuwsuur spreekt in India over de film met een gast die de slachting overleefde en met de toenmalige chef-kok Hermant Oberoi, die een centrale rol heeft in de film.