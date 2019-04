De uitzending van 28 april

Het proces van radicalisering

Naast de aanslag op de Amerikaanse synagoge liggen ook de aanslagen in Utrecht, Nieuw-Zeeland en natuurlijk Sri Lanka nog vers in het geheugen. Allemaal gepleegd door verschillende soorten daders. In Utrecht was het een man met mogelijk jihadistisch motief, in Christchurch zorgde een extreemrechtse terrorist voor tientallen doden en in Sri Lanka lijkt er een groot netwerk van leden van radicale moslimgroeperingen achter de aanslagen te zitten.

Hoe kwamen al deze mannen tot hun daad? Hoe werkt het proces van radicalisering? We spreken met een van de eerste jihadisten in Nederland: Jason Walters. En in Noorwegen met een neo-nazi die jarenlang extreem gewelddadig was.