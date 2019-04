De uitzending van 27 april

Invallen na aanslagen Sri Lanka

Sri Lanka maakt jacht op het netwerk achter de daders van de aanslagen van zondag. Sinds de bomaanslagen zijn tientallen mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Gisteren vielen nog meerdere doden bij explosies in een gebouw in de plaats Sainthamaruthu vlak voordat politie- en legertroepen het verdachte pand wilden binnenvallen.

De veiligheidsdiensten wordt verweten voorafgaand aan de aanslagen steken te hebben laten vallen. Zijn ze wel in staat het netwerk van vermoedelijke terroristen op te rollen? We spreken Raffaello Pantucci van RUSI, een Britse denktank over defensie en veiligheid, en correspondent Aletta André.