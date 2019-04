De uitzending van 26 april

Zonne-energie groeit razendsnel

Het zogenaamde opgesteld vermogen aan zonnepanelen is aanzienlijk gegroeid in 2018. Het opgesteld vermogen is van 1500 megawatt gegroeid naar 4400 megawatt in 2018. Vooral bij bedrijven was er een aanzienlijke toename, wel 71% vergeleken met een jaar eerder.

Deze groei komt grotendeels door de zonneparken, die vooral op het platteland verschijnen. In de noordelijke provincies zijn er zelfs zo veel zonneparken dat het er is geen capaciteit meer is op het net om nieuwe zonneparken aan te sluiten. Het is niet gek dat de capaciteit zo is toegenomen, er is de afgelopen twee jaar zo'n tien miljard subsidie aan zonnepanelen toegezegd.

In Nieuwsuur vanavond een reportage over de vlucht van zonne-energie.