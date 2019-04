De uitzending van 25 april

Machtsstrijd bij Forum voor Democratie?

Henk Otten richtte in 2015 samen met Thierry Baudet Forum voor Democratie op, nu vechten ze om de macht binnen de partij. Via Twitter liet Baudet gisteravond weten dat Otten moet vertrekken als fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Otten wist van niks en noemde de tweet van Baudet "niet zo handig". "Het partijbestuur, waar ik zelf in zit, gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie. Dat is een zaak van de Tweede Kamerleden", aldus Otten.

Het volgt allemaal na kritiek van Otten in een interview in NRC waarin hij stevige kritiek uit op Baudet. Volgens Otten vaart de partijleider een te rechtse koers en moet hij andere volksvertegenwoordigers meer bij de partij betrekken. Volgens Baudet is er binnen de partij "niets aan de hand".