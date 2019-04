5G-netwerk: zorgen over stralingsgevaar

Maroesja van den Berg begon een petitie waarmee ze oproept tot meer onderzoek voordat 5G er komt in de Noordoostpolder. "Ik maak me echt enorme zorgen," zegt ze . "Over de gezondheid van kinderen, van mensen, van de natuur, van de dieren. En omdat het niet goed is onderzocht, twijfel ik of het wel veilig is. Niemand heeft kunnen zeggen tot nu toe: het is veilig, er zijn geen gezondheidsrisico's aan verbonden."

Meer onderzoek

Hugo Schooneveld zegt, net als veel andere tegenstanders van 5G, elektrogevoelig te zijn. Bij deze niet erkende aandoening worden mensen ziek van elektromagnetische straling. Schooneveld kreeg er naar eigen zeggen voor het eerst last van toen hij dertig jaar geleden met een computer moest werken. "Als ik met zo'n ding gewerkt had, dan werd ik duizelig. Slaapproblemen, slecht functioneren in de maatschappij. Anderen krijgen andere problemen."

Hoogleraar Hans Kromhout van de Universiteit Utrecht onderzoekt de langetermijneffecten van mobiele straling op de mens. Hij kan niet garanderen dat de straling van mobiele telefonie gevaarlijk is, maar ook niet dat het veilig is. Hoe kan het dat we nog steeds geen uitsluitsel hebben over straling? In de eerste plaats, zijn "de effecten niet zo sterk. Dan hadden we ze al lang opgepikt," aldus Kromhout.