De uitzending van 24 april

5G-netwerk: zorgen over stralingsgevaar

5G komt eraan. En er gaan wilde verhalen rond: de nieuwe generatie mobiel internet zou een bedreiging zijn voor mens en dier. Er is geen onweerlegbaar bewijs dat het schadelijk is voor de gezondheid, maar er is ook nog geen bewijs dat het honderd procent veilig is. Nederland begint in 2020 met de uitrol van de nieuwe generatie mobiel internet.

Tegenstanders van 5G maken zich zorgen. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze ziek worden van elektromagnetische straling, maar deze aandoening is niet erkend.

Vanavond in de uitzending een reportage over deze zorgen voor stralingsgevaar.

