Kritiek op Thierry Baudet van binnenuit

Is het strategie, een richtingenstrijd of is er echt niets aan de hand bij Forum voor de Democratie?

Dat laatste zegt Thierry Baudet vandaag, na het veelbesproken interview in NRC met partijprominent Henk Otten. Daarin verwijt hij Baudet de partij te veel naar nationalistisch-rechts te trekken, en provinciale partijleden in moeilijkheden te brengen met zijn "gewaagde uitspraken".

Baudet kon het hele paasweekend de camera's ontlopen, hij wilde nergens reageren, vandaag in Den Haag kwam hij er niet langer onderuit.