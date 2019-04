De Bijlmer versus Amsterdam-Zuid: schrijver Vuijsje on tour

Tien jaar geleden sloeg het boek Alleen Maar Nette Mensen van auteur Robert Vuijsje in als een komeet. Het verhaal over een Joodse jongen die op straat vooral als Marokkaan wordt herkend - en uitsluitend op grote donkere vrouwen valt - zorgde voor veel discussie. Nog steeds prijkt het boek in de top-10 van best gelezen boeken door de jeugd. En ook de gelijknamige film werd een grote hit.

Onlangs kwam zijn nieuwe roman Salomons Oordeel uit. Weer zijn de belangrijkste thema's discriminatie en gedoe tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.

De auteur gaat op tournee langs twee middelbare scholen: De Bijlmer versus Amsterdam-Zuid, waar hij discussieert met leerlingen uit 4 en 5 Havo-VWO: discrimineert iedereen? Is de politie te vertrouwen? Trouw je later alleen met iemand uit je eigen cultuur?