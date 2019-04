5G: van zelfrijdend busje tot smart potatoe, maar is het veilig genoeg?

Een 'smart potatoe' houdt in Groningen de kwaliteit van akkergrond in de gaten, terwijl een drone vanuit de lucht live 5G-beeld streamt naar de boer, die zo kan zien waar sprake is van droogte of plantenziekten. De haarscherpe live-beelden stromen ook uit de bril van ambulancebroeders in de provincie, zodat een arts kan meekijken vanuit het ziekenhuis. Omdat 5G honderden keren sneller is dan 4G, kan ook een operatierobot op afstand worden aangestuurd.