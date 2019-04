De uitzending van 23 april

Invoering van 5G in Nederland

Nederland heeft de beste- en snelste mobiele internetdekking in Europa en wil ook graag koploper worden met 5G. Dit nieuwe internet is honderden keren sneller dan 4G en dat brengt allerlei nieuwe mogelijkheden, maar er zijn nog enkele hordes te nemen.

Zo maakt 5G gebruik van dezelfde frequentie (3,5 ghz) als de afluisterschotels van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst in het Friese Burum. De schotels moeten verhuizen naar een plek waar ze niet conflicteren met 5G-signalen. Komende maand zal blijken waarheen, maar de Alpen en de Pyreneeën worden genoemd als mogelijke locaties.

Nieuwsuur besteedt in een tweeluik aandacht aan de invoering van 5G in Nederland. Morgen de onrust rond straling, vandaag: wat kunnen we met deze nieuwe generatie mobiel internet en waar lopen we nog tegenaan?