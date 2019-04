De uitzending van 22 april

Sri Lanka rouwt na bloedige aanslagen

Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is opgelopen tot 290. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de aanslagen zijn vermoedelijk gepleegd door zeven zelfmoordterroristen. De politie heeft inmiddels 24 mensen aangehouden, allemaal afkomstig uit Sri Lanka.

In de uitzending uiteraard het laatste nieuws. En we kijken naar wat we meer weten over de achtergrond van de vermoedelijke daders, mogelijk aanhangers van de radicale islamitische groepering National Thowheeth Jama'ath.