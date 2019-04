Meer dan honderd doden bij reeks aanslagen Sri Lanka

De Sri Lankaanse regering heeft de daders van de reeks aanslagen van eerder vandaag geïdentificeerd. Minister Wijewardene van Defensie zei op een persconferentie dat zij nog op vrije voeten zijn. Hij zei niets over de achtergrond van de daders.

"Ze zullen zo snel mogelijk worden opgepakt", zei Wijewardene. "We nemen alle maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de extremisten in ons land hun gang kunnen gaan."

Een van die maatregelen is het invoeren van een avondklok, die per direct is ingegaan. Het is niet duidelijk wanneer de mensen weer naar buiten mogen. Ook zegt de regering sociale media en berichtendiensten zoals WhatsApp te hebben platgelegd.

Meer in onze extra uitzending om 22.00 uur op npo2.