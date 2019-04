De uitzending van 20 april

Het werk, de rouw en het verzuim

We krijgen er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare. En dat kan ook op het werk flink dwarszitten. Uit onderzoek blijkt dat iemand gemiddeld tussen 120-170 dagen 'ziek' thuis zit, feitelijk vanwege de rouw.

Je kan zeggen dat de dood een werkgever dus handen vol verzuim kost, maar het wordt ook steeds duidelijker dat thuis zitten voor het herstel van de werknemer ook helemaal niet goed is. Rouwexperts pleiten dan ook voor betere rouwbegeleiding.

We spreken er vanavond in de studio over met leiderschapscoach en rouwdeskundige Jakob van Wielink.